Atacante holandês perde o gol mais feito do mundo; assista ao lance

Certamente um dos gols mais feitos da história se transformou em um lance vergonhoso para o atacante Dennis van Duinen, jogador do Harkemase Boys, equipe da quarta divisão holandesa.

Após uma corrida e depois de ganhar duas divididas, com um zagueiro e com o goleiro da equipe adversária, Duinen se viu na situação "dos sonhos" de qualquer jogador: com o gol completamente aberto a sua frente e nenhum adversário por perto.

Com toda a sua categoria, no entanto, ele conseguiu a proeza de chutar para fora. E, depois, nem ele acreditou. Assista: