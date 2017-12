Atacante Marta é recebida com bateria e festa de torcida em Orlando

A atacante brasileira Marta, da Seleção Feminina, não esperava pela recepção calorosa que teve em Orlando (Estados Unidos), onde dezenas de torcedores foram esperá-la no aeroporto para tirar fotos e cantar músicas de incentivo a sua nova equipe, o Orlando Pride.

Marta se disse surpresa com a recepção dos torcedores, na noite desta quinta-feira. Muito sorridente, tirou vários fotos com a torcida local, que cantou até mesmo uma música tradicional nos estádios brasileiros: "Vamos, vamos Orlando, esta noite teremos que ganhar". Também havia uma bateria de escola de samba na recepção, de acordo com o relato publicado pela ESPN.

A jogadora, de 31 anos, estava desde 2012 no futebol sueco, onde jogou por Tyreso e Rosengard, tendo feito muito sucesso em ambas as equipes. Agora, volta aos Estados Unidos, por onde já jogou pelo Los Angeles Sol, FC Gold Pride e Western New York Flash.

Logo após a apresentação oficial, nesta sexta, Marta já deve treinar com as novas companheiras. O Orlando Pride estreia no campeonato norte-americano neste sábado, contra o Washington Spirit.