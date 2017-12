Com um retrospecto de nove gols e dez jogos, o experiente Darren Bent faz boa temporada com a camisa do Derby County, 11º colocado na segunda divisão inglesa. Mas na última rodada, o atacante de 33 anos fez errou um gol absurdo. Posicionado na pequena área, praticamente debaixo da trave, ele conseguiu errar o alvo sem goleiro. O falha custou caro, já que sua equipe empatou em 0 a 0 com o Burton Albion e perdeu a chance de se aproximar dos playoffs que levam à Premier League.