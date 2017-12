Atacante salva goleiro rival após choque fortíssimo na República Checa

O atacante Francis Koné, do Slovácko, viveu um dia de herói no último sábado, em partida contra o Bohemians Praga, pelo Campeonato Checo. Em lance no primeiro tempo do duelo, ele viu o goleiro rival Martin Berkovec se chocar com o zagueiro Daniel Krch, do mesmo time, e cair no chão inconsciente.

Depois de perceber o adversário caído, Koné colocou a mão na boca do arqueiro para desenrolar sua língua, que poderia tê-lo sufocado. Sua intervenção foi importante antes da chegada dos médicos, que não demoraram a entrar em campo para atender o atleta.

Encaminhados imediatamente para o hospital após o susto, tanto o goleiro quanto o zagueiro do Slovácko tiveram algumas lesões, mas já foram liberados e passam bem.