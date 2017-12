Atacante uruguaio tem tatuagem do rosto de Ronaldo Fenômeno na perna

Zlatan Ibrahimovic nunca escondeu que seu maior ídolo na infância era Ronaldo Fenômeno. Fotos antigas do quarto do sueco mostram pelo menos dois pôsteres do brasileiro colados na parede. Mas o fanatismo de Ibra parece pequeno perto do de Abel Hernández. O atacante uruguaio do Hull City tem uma tatuagem com o rosto do R9 na perna direita.

O desenho ficou visível em uma partida contra o Bournemouth, há duas semanas, e chamou a atenção da imprensa inglesa nesta sexta-feira. Parece que a eterna rivalidade entre Brasil e Uruguai não foi suficiente para impedir o sucesso de Ronaldo no país vizinho.