Ataque de hackers impede venda de ingressos para jogo da Colômbia na Eliminatória

A venda de ingressos para a partida entre Colômbia e Paraguai, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, foi adiada indefinitivamente por causa de uma falha no site responsável pela comercialização devido a uma suspeita de um ataque de hackers.

As informações foram divulgadas pela Superintendência de Indústria e Comércio da Colômbia, pela empresa Tu Boleta e pela Ernst and Young. Em comunicado, elas explicaram que o ataque buscava "atrapalhar e impedir" a venda de 4 mil ingressos exclusivos para clientes da Bancolombiana, que tem parceria com a federação local.

"As vendas foram adiadas indefinidamente devido à análise e as provas até agora coletadas nos permitem presumir que a falha apresentada ocorreu por causa de um ataque de hackers ao site", disse o comunicado.

Na manhã desta quarta, a Tu Boleta entrou nos trending topics do Twitter na Colômbia. Dezenas de pessoas foram às redes sociais criticar a empresa porque não conseguiram entrar no site criado para a venda dos ingressos e garantir presença na partida.

O comunicado indica que a venda de ingressos ficará suspensa até que todos tenham a certeza de que a situação foi superada e que seja possível garantir a segurança dos torcedores.

Na última quarta-feira, a Federação Colombiana de Futebol anunciou a empresa Tu Boleta como responsável pelas vendas para a partida contra o Paraguai após o escândalo provocado pelo suposto engano da companhia Ticket Shop, suspensa após problemas na comercialização para o jogo contra o Brasil, no início do mês.

Segundo a Ticket Shop, os ingressos para o duelo contra o Brasil foram esgotados em apenas uma hora, hipótese que foi descartada pela Superintendência de Indústria e Comércio da Colômbia. De acordo com o órgão, foram encontradas evidências digitais e documentais de que as entradas não foram disponibilizadas ao público como informado.

Colômbia e Paraguai se enfrentam no dia 5 de outubro no Estádio Metropolitano de Barranquilla. A Tu Boleta pode vender 30.173 ingressos para a partida.