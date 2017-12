Atletas do Barça celebram vitória sobre o Real nas redes sociais

Com a espetacular vitória diante do Real Madrid que calou o estádio Santiago Bernabéu neste sábado - 3 a 0, com gols de Messi, Suárez e Vidal - o Barcelona era só alegria no vestiário da casa adversária após o jogo.

Os atletas da equipe catalã fizeram questão de partilhar o momento nas redes sociais. Um deles foi Suárez, que publicou uma foto do time.

"Vamos! Grande trabalho, equipe”, escreveu o atacante do Barcelona em uma legenda de uma foto do time no vestiário.

Já Iniesta, que publicou a mesma foto, mudou a legenda. "“A melhor forma de terminar o ano! Grande equipe! Força, Barça”, legendou o meia. O zagueiro Mascherano também publicou a foto, assim como Sergi Roberto, que aproveitou para desejar feliz Natal a todos os seguidores.

O perfil oficial do próprio clube compartilhou uma imagem, com a legenda: "We did it again" (fizemos de novo).

O resultado deixou o Barça mais próximo do título, mesmo com mais de um turno ainda a ser disputado. Afinal, o time catalão chegou a 45 pontos, nove à frente do segundo colocado, o Atlético de Madrid. O Real soma apenas 31, em quarto, e, mesmo com um jogo a menos, praticamente disse adeus às chances de título.