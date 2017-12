Atlético de Madrid faz homenagem surpresa aos sócios mais antigos do clube

O Atlético de Madrid prestou uma emocionante homenagem aos sócios mais antigos do clube antes da partida contra o Betis, no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. A iniciativa foi do programa "O Formigueiro" que resolveu fazer uma surpresa ao grupo de veteranos torcedores.

Tentando especular o motivo de estarem ali, um deles cogitou que foi convidado porque completava 91 anos. De olhos vendados, o grupo foi conduzido ao gramado do estádio Vicente Calderón, e recebidos com aplausos do público presente. Visivelmente emocionados, eles foram ainda recepcionados pelos jogadores colchoneros.

"Eu nunca vou esquecer esse momento em minha vida", disse um dos fãs homenageados, ao treinador Diego Simeone.