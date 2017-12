Atlético-MG provoca Cruzeiro antes de jogo: 'Eu sei que você treme'

A final do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e Cruzeiro nem tinha começado ainda, mas a festa atleticana já estava pronta. A gestora do estádio Independência instalou quatro caixas de som no estádio e, durante o teste de som, músicas provocativas ao rival foram entoadas, para delírio da maioria dos presentes ao local.

Além de canções como "Vai pra cima dele, Galo", característica da torcida do Atlético durante os jogos, outras com alcunha provocativa também foram ouvidas: "Chora não, chora não, o Atlético é campeão" e "Eu sei que você treme".

Outro fato que chama atenção é que as caixas de som foram instaladas bem no lugar em que estavam localizados os cruzeirenses, talvez como uma tentativa de abafar os cantos dos torcedores do time que atua fora de casa.