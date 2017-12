Atlético Nacional cria cápsula do tempo em homenagem à Chapecoense

O Atlético Nacional, da Colômbia, e o governo da região de Antioquia, onde neste dia 29 de novembro ocorria, há um ano, a tragédia com a Chapecoense, fizeram uma homenagem ao time brasileiro nesta terça-feira.

O clube colombiano, que enfrentaria a Chape na final da Copa Sul-Americana e foi consagrado como vice-campeão da competição, fez uma "cápsula do tempo", que ficará em um memorial e será aberta daqui a 40 anos.

+ #SempreChape: clubes do Brasil e do mundo lembram vítimas de acidente

+ Cinco opções de treinador para fazer barulho no seu time em 2018

+ Filipe Luís manda bem e resolve cubo mágico em seis minutos em entrevista

+ O que você sabe sobre o troféu da Copa, objeto mais desejado em 2018?

A homenagem aos 71 mortos na queda do voo da LaMia neste um ano da tragédia aconteceu em um parque em La Unión, cidade onde ocorreu o acidente.

A cásula do tempo tem uma placa contendo o nome das 71 vítimas e dos seis sobreviventes, além de uma camisa da Chape, juntamente com mensagens dos envolvidos na tragédia - algumas delas escritas no uniforme.

Além disso, uma placa com todos os nomes foi fixada num memorial criado no parque, cercado de flores, e em meio a honras militares.

As prefeituras das cidades de La Unión e Medellín também lembraram o primeiro aniversário da tragédia.