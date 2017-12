Atlético Nacional divulga vídeo em homenagem à Chapecoense

Adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional tem prestado solidariedade ao clube brasileiro de diversas formas. No canal oficial do clube no YouTube, os colombianos divulgaram um vídeo com um texto em homenagem à Chape.

"Todo sonho tem uma história. Faz 43 anos que foi fundado um clube com o objetivo de representar o futebol de um município. No país dos gigantes, um valente se revelou. Virou-se lenda. Em três anos, subiu da quarta divisão para a primeira. Alcançou o tricampeonato. Com mérito próprio, conquistou o sonho de jogar uma final continental. Que honra! Hoje vocês nos mostraram que não são apenas 90 minutos: deve-se jogar a vida inteira pelos sonhos. Eterna paz."