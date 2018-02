Ator de 'La Casa de Papel' revela ser fã de Messi e faz comparação com CR7

Talvez o nome de Pedro Alonso não seja tão conhecido. Mas, os fãs da nova da série La Casa de Papel, conhecem muito bem o personagem Berlín, interpretado pelo ator. A novidade é que ele revelou ser fã de Lionel Messi e ainda fez uma comparação com Cristiano Ronaldo .

Durante um vídeo, divulgado pelo jornal argentino Olé, o ator revelou sua paixão pelo craque do Barcelona e prometeu ir até a Argentina para conferir de perto o talento de Messi com a bola nos pés.

"Mais do que um grande esportista, Messi é um artista absoluto. Há algo que me espanta, tenho a sensação de que Messi nunca sabe no segundo depois o que ele vai fazer com a bola. É como se surpreender com o que seu corpo está fazendo. Essa é a principal diferença que vejo dele para Cristiano Ronaldo, que parece ter tudo calculado", disse Alonso.

Veja o vídeo: