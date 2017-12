Ator de 'Wolverine' se emociona com a Chape: 'É uma grande inspiração'

Uma das grandes estrelas de Hollywood, o australiano Hugh Jackman está no Brasil para divulgar o filme "Logan", em que ele, mais uma vez, interpreta Wolverine, da série "X-Men" e mostrou ser muito ligado em tudo o que acontece no mundo dos esportes e não escondeu a emoção ao lembrar a tragédia da Chapecoense, quando 71 pessoas morreram em um acidente aéreo que levava a delegação do time para disputar um jogo na Colômbia.

"Eu sei sobre isso, na verdade esse filme é um pouco sobre isso, é sobre personagens que têm coração partido por muitos anos, e que estão sempre na luta para tentar reconstruir. Eles sabem que precisam lutar, e continuar tentando, para achar a força. Quero dizer, para os familiares, para os cidadãos, para o país é uma coisa devastadora. Como pai, como filho, como marido, eu não sei como podem superar isso. Eu não tenho ideia, mas eu tenho uma grande admiração, é como uma grande inspiração de como as pessoas podem se unir e podem lutar para reconstruir. É demais!", disse ele, em entrevista à FOX Sports, fazendo um paralelo entre a reconstrução da Chapecoense e seu novo filme.

Durante a entrevista, Jackman ainda lembrou a Copa do Mundo de 2014, mais especificamente a joelhada tomada por Neymar por Juan Camilo Zuñiga e o tirou da disputa ainda nas quartas de final, contra a Colômbia: "Queria pular no campo para ajudá-lo", completou.