Atordoado após pênalti pífio, meia do São Paulo quase entra no ônibus do River

O meia Wesley, do São Paulo, parece ter ficado atordoado com o pênalti desperdiçado contra o River Plate, nesta quinta-feira, na semifinal da Florida Cup. Depois de cobrar a penalidade de maneira bizarra e ser salvo pelo goleiro Sidão, que pegou dois pênaltis e garantiu a equipe do Morumbi na decisão, contra o Corinthians, o atleta se connfundiu e quase entrou no ônibus do time argentino.

Na saída do estádio em São Petersburgo, ao invés de se dirigir para o ônibus do São Paulo, onde estavam seis companheiros, Wesley acabou se confundindo e ia entrando no veículo do River Plate. Ele só não entrou porque foi impedido por membros da comissão técnica do time argentino.

Wesley do São Paulo entra no ônibus do River kklkk #saopaulo #river #floridacup #exclusivo #porpetonenews #tricolor Um vídeo publicado por Alexandre Porpetone (@alexandreporpetone) em Jan 20, 2017 às 12:39 PST

As imagens foram captadas pelo comediante Alexandre Porpetone, que participa de A Praça é Nossa, do SBT, que aproveitou para tirar um barato da situação e do jogador, que é um dos atletas mais criticados pela torcida do São Paulo. A julgar pela primeira impressão da temporada, o 2017 de Wesley não será dos melhores...

WESLEY 'BESTA'

Como se não bastasse isso, o meia do São Paulo ainda passou por outra situação constrangedora. Isso porque o auxiliar Michael Beale, que é inglês, tentou dar um apoio moral para o jogador no Twitter e o chamou de "besta". Na verdade ele queria dizer "beast", ou seja, fera. Tudo não se passou de uma confusão do corretor ortográfico e logo foi corrigida.

My portuguese will improve. Thank you for the support of the team/players and kind messages. You have made me very welcome in your team. — Michael Beale (@MichaelBeale) 20 de janeiro de 2017