Atores de 'Game of Thrones' visitam treino do Manchester United nos EUA

Para alegria dos fãs de 'Game Of Thrones', a sétima temporada estreou no último domingo e, como sempre, gerou uma grande repercussão nas redes sociais, com mais de 2,4 milhões tuítes enviados mundialmente.

Para promover a série, os atores John Bradley-West, que interpreta Samwell Tarly, e Joe Dempsie, que faz o papel de Gendry, compareceram ao treino do Manchester United, na UCLA, universidade que recebe a equipe na Califórnia.

Os atores conversaram com jogadores, com o técnico José Mourinho e posaram para fotos. Além disso, tiveram a oportunidade de segurar o troféu da Liga Europa, conquistado pelo clube inglês na última temporada.