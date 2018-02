Atriz pornô lança calendário sensual para ajudar time italiano falido

Uma atriz pornô, Amandha Fox, vai ajudar o Vicenza Calcio, clube italiano que teve a falência decretada em janeiro, a pagar suas dívidas e voltar para a disputa de campeonatos de futebol. Sem dinheiro, a equipe, que disputa a série C do Campeonato Italiano - e é conhecida por ter revelado nomes como Paulo Rossi e Roberto Baggio - deixará de existir no fim da temporada, em abril, se não arrumar recursos.

Amandha anunciou que vai destinar 10% da renda da venda de calendários sensuais à equipe, que acumula dívidas de 20 milhões de euros (mais de 80 milhões de reais). Os calendários, nos quais Amandha aparece nua e em poses sensuais, terão a venda iniciada em um bar de Vicenza neste sábado, e depois serão distribuídos em outros locais, a um preço unitário de 7,50 euros (cerca de R$ 32).

Ou seja - traduzindo em números, a tarefa parece impossível - a atriz teria que vender cerca de 280 mil calendários para pagar algo em torno de 1% da dívida do time.

"Alguns torcedores do Vicenza, fãs meus, me informaram que o Tribunal de Vicenza declarou oficialmente a falência do clube de futebol da cidade. Esta notícia me entristece, visto que a falência vem exatamente 40 anos depois do segundo lugar conquistado no Campeonato Italiano de 1977/1978, atrás apenas da Juventus", disse a atriz, ao jornal local Vicenza Più. "Por isso, pedi ao administrador falimentar que possa dar minha modesta contribuição econômica para ajudar os maravilhosos torcedores de Vicenza que se preocupam com o destino da equipe", declarou Amandha, que afirmou "amar" a torcida local.

Mesmo falido, o Vicenza obteve uma permissão para seguir jogando até abril e atualmente ocupa a 13ª colocação entre 18 equipes na série C do Italiano. Além do vice-campeonato citado pela atriz, o Vicenza foi campeão da Copa da Itália em 96-97 e tem três títulos da série B.