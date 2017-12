Atriz reclama do barulho de flamenguistas em hotel do Independiente

Na véspera da finalíssima da Copa Sul-Americana, torcedores do Flamengo tentaram incomodar o sono dos jogadores do Independiente, em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 13.

Além de atrapalhar o descanso dos argentinos, os torcedores rubro-negros também perturbaram os outros hóspedes do hotel, entre eles, a atriz Mariana Rios, da TV Globo.

+ Torcedor do Flamengo espia treino do Independiente usando um drone

+ Ibrahimovic diz que Guardiola é o técnico 'mais imaturo' que já teve

+ Siga o Fera no Twitter!

Através de sua conta no Instagram, Mariana gravou vídeos em que é possível ouvir do seu quarto à cantoria dos flamenguistas. “Como vou dormir? Vocês estão ouvindo? Tem time de futebol no hotel. Vocês não têm noção de como está isso aqui. Amanhã eu acordo cedo”, falou a atriz.

Em outra gravação, escreveu: "Gente, amanhã na hora do jogo todo mundo vai estar rouco. Que tal dormirmos agora e amanhã voltamos a gritar?"

A provocação aos argentinos passou do ponto e a Polícia Militar prendeu cerca de 40 flamenguistas devido à confusão na porta do hotel. Alguns rubro-negros tentaram ultrapassara a corda de isolamento montada pelas autoridades e até enfrentaram torcedores do Independiente que estavam no local.