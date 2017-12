Atual vencedor, Wendell Lira aposta em Neymar para levar Prêmio Puskas

Ganhador do último Puskas, Wendell Lira não participará da disputa em 2016. O fera que largou a carreira de jogador para se tornar youtuber de Fifa, contudo, já possui seu favorito para assumir o reinado: Neymar.

"Acho que vai ganhar. Além de ser o Neymar, foi um golaço, uma pintura. Sem dúvida foi o mais bonito entre os dez finalistas em questão de raciocínio, inteligência e qualidade para executar aquela jogada com perfeição", falou Wendell Lira, relembrando o lance de Neymar na vitória contra o Villarreal por 3 a 0, no dia 8 de novembro de 2015, pelo Campeonato Espanhol. Na jogada, o atleta do Barcelona recebeu passe de Suárez na área e, de costas para o defensor, aplicou um chapéu, finalizando de primeira, sem chances para o goleiro.