Autor de dois gols, Neymar pede música da tia no 'Fantástico'

Já virou tradição o jogador que marcar três gols na rodada pedir uma música no programa Fantástico, da Rede Globo, como trilha-sonora na exibição dos lances. Quem ganhou o direito neste domingo foi Neymar, que escolheu a canção "Sangue Vermelho", interpretada pela tia Jane Santos, irmã de seu pai.

Mas uma questão técnica gerou controvérsia, já que o craque anotou apenas dois gols na virada histórica do Barcelona sobre o PSG, na última quarta-feira, na Liga dos Campeões. O apresentador Tadeu Schmidt "encontrou" uma brecha no regulamento para mudar a regra do programa.

Artigo 61: o jogador que fizer dois gols e der uma assistência em jogo de meio de semana pode pedir música apenas se:

- ele fizer essas três ações em menos de 10 (dez) minutos

- com os gols ele conseguisse a maior virada da competição que está disputando

- o jogador ter o mesmo nome do pai, sendo permitidos apenas os seguintes nomes: Deusimar, Josimar, Valdermar e Neymar.