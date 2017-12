Autor de golaço do meio-campo, Otero é o Fera da 36ª rodada

Com um golaço do meio-campo, a eleição do Fera da 36ª rodada ficou muito mais fácil para Otero. E não deu outra: o venezuelano do Atlético-MG venceu a votação do último final de semana com facilidade.

O meia-atacante recebeu 60% dos votos dos nossos seguidores no Twitter, bem à frente dos 16% de Henrique Dourado, do Fluminense, e Maurinho, do Avaí, e dos 8% de Aranha da Ponte Preta.

Na vitória por 3 a 0 do time mineiro sobre o Coritiba, Otero marcou duas vezes. No começo do segundo tempo, acertou belo chute rasteiro da meia-direita, sem chances para o goleiro Wilson.

Quem foi o #Fera da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 21 de novembro de 2017

Então, com o placar já em 2 a 0, com o gol de Leonardo Silva, o venezuelano fez sua pintura. Após receber na lateral direita, antes mesmo da linha que divide o gramado, Otero arriscou. A bola viajou, passou por cima de Wilson e morreu no fundo das redes paranaenses. Com esse golaço, Otero não apenas venceu nossa votação, como com certeza estará em eleições para a escolha do gol mais bonito do campeonato.

Aos 22 anos, Romulo Otero chegou a Belo Horizonte no meio do ano passado, emprestado do Huachipato, do Chile. No início desta temporada, o Atlético-MG resolveu adquirir o jogador em definitivo, firmando contrato até 2020.

Desde estreou pelo alvinegro, Otero já atuou em 70 partidas, anotou 11 gols e levantou um título, do Campeonato Mineiro de 2017.

Antes do Huachipato, o meia-atacante havia defendido o Caracas, clube pelo qual estreou profissionalmente e foi campeão venezuelano, em 2009/10, e da Copa da Venezuela, em 2013.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.