Autor de três gols, Lautaro Martínez não gostou de sua atuação contra o Cruzeiro

Lautaro Martínez foi o grande nome do Racing na vitória por 4 a 2 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira. Em noite inspirada, o argentino de apenas 20 anos marcou três gols em sua estreia pela Copa Libertadores.

Observado por Jorge Sampaoli, as atuações do atacante continuam sendo o centro das atenções na Argentina. No entanto, o jogador não gostou da própria atuação. Em entrevista ao canal Fox Sports o camisa 10 foi bem crítico em sua autoavaliação.

"A verdade é que, pessoalmente, não gostei da partida que fiz. Além dos três gols, perdi bolas muito fáceis de resolver. Tenho que seguir melhorando, mas saio feliz porque a equipe ganhou. No primeiro gol do Cruzeiro, fui mal, me desarmaram. Fico muito irritado com isso", declarou na saída de campo.

Veja os gols da partida abaixo:

#98Esportes | Com Leo, Edilson e Fábio fora do time, o @Cruzeiro sucumbiu ao talento de Lautaro Martínez e perdeu na estreia da #Libertadores por 4 a 2 para o @RacingClub, ontem lá no estádio El Cilindro (ARG). Confira os gols: Imagens: Sportv pic.twitter.com/pASknjcJzM — Rádio 98FM (@Radio98Oficial) February 28, 2018

O técnico da seleção, apesar das ponderações, certamente gostou do que viu. Martínez é um atacante de muita energia, movimentação e qualidade técnica. Mais que isso, o atleta parece não sentir o peso de partidas decisivas e demonstra uma maturidade acima da média. Apesar das muitas opções talentosas no setor ofensivo, o garoto parece cavar seu espaço na próxima convocação da Albiceleste, nos amistosos contra a Itália e a Espanha.

Sampaoli cada vez que va a ver jugar a Lautaro Martínez. No importa cuando lo veas pic.twitter.com/S5zgLDUhdt — La Secta Deportiva (@SectaDeportiva) February 28, 2018

É preciso lembrar que a equipe de Mano Menezes não contou com o goleiro Fábio, o lateral-direito Edilson e o zagueiro Leo. O Cruzeiro só volta a campo pela Copa Libertadores daqui um mês. O jogo em 4 de abril, às 21h45, será contra o time do Vasco, no Mineirão.