Jogador do Vila Nova pede namorada em casamento ao vivo no intervalo

Logo no primeiro minuto de jogo, Mateus Anderson recebeu na esquerda, entrou na grande área, bateu cruzado e, após desvio do zagueiro adversário, fez o único gol da vitória por 1 a 0 do Vila Nova sobre o Anápolis, pelo Campeonato Goiano.

Protagonista do primeiro tempo, ele foi escolhido para dar entrevista no intervalo do jogo à TV Anhanguera, e foi aí aqui ele surpreendeu ainda mais. Depois de explicar a jogada, dizendo finalizou e não tentou passar para um companheiro na pequena área, ele se declarou: "Queria aproveitar a oportunidade de um momento assim e pedir em casamento uma pessoa muito especial que Deus colocou em minha vida". O repórter então pediu para que ele se virasse para a câmera para concluir: "Ana Karolina, queria te pedir em casamento. Você aceita?"

Basta saber agora se ela aceitou ou não o pedido.

O vídeo do pedido de casamento de Mateus Anderson está disponível no GloboEsporte.com.