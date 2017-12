Avada Kedavra! Torcida do West Ham zoa rival parecido com Voldemort

Na última segunda-feira, 11, o West Ham acabou com o início surpreendente do Huddersfield Town no Campeonato Inglês e venceu o time recém-promovido da segunda divisão por 2 a 0, no London Stadium.

Mas apenas no final dessa semana surgiu um vídeo da torcida da casa zoando o meia rival Aaron Mooy por sua semelhança com Lord Voldemort, vilão da série de livros e filmes Harry Potter, criadas pela escritora britânica J.K. Rowling.

"He's coming for you, Harry Potter, he's coming for you!", ("Ele está indo te pegar! Harry Potter, ele está indo te pegar!") gritou a torcida do West Ham, entre muitas risadas.

Natural de Sydney, na Austrália, Mooy foi para o futebol inglês após ser contratado pelo Manchester City, em 2016. Poucos dias depois, ele foi cedido por empréstimo ao Huddersfield Town, onde disputou a Championship, segunda divisão inglesa, no ano passado. Antes do início da atual temporada, os Terriers acertaram a contratação definitiva do meia.