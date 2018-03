Avaí elimina o Corinthians na Copinha e rivais não perdoam; veja

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians não conseguiu passar pela equipe do Avaí nesta terça-feira e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da competição.

A partida terminou com o triunfo do Avaí por 2 a 0, com gols de Rael e Alisson. Agora, a equipe vai encarar o Flamengo.

Com a derrota, o decacampeão Corinthians quebra 31 jogos de invencibilidade no torneio, desde a final de 2014. O feito, fez com que as torcidas rivais não perdessem a piada nas redes sociais.

Confira a repercussão:

- O Corinthians vai ser campeão da Copinha esse ano? - Avaí sim ??????? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 16 de janeiro de 2018

CORINTHIANS LEVANDO UMA SURRA DO AVAI DEIXA SUA RISADA. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — SANTASTICO DEPRE?? (@SFCMIIL) 16 de janeiro de 2018

Vergonha o Corinthians estar perdendo pro avai ?? — Fernanda Gomez (@nandasexxx1992) 16 de janeiro de 2018

"Corinthians vai ser campeão da copinha" "Avai" — Isso é futebol (@iefutebol) 16 de janeiro de 2018

Os gambás acharam que pegariam o Flamengo nas quartas mas esqueceram de vencer o Avaí ?????? ELIMINADOS KKKKKKK pic.twitter.com/f5vbdrEcUr — Meu Mengão (@MeuMengaoOfc) 16 de janeiro de 2018

Agora um poema: Não paga estádio, nem marmita. Falta pouco pra falir. Enquanto você lia, mais um gol do Avaí. — TRI! CÔ! VÔ! ???? (@tricovo) 16 de janeiro de 2018

o Avaí AMASSOU o corinthians.. — Camila (@Camilabsilveira) 16 de janeiro de 2018

Eles queriam marmita e um pote de açaí enquanto você lia mais um gol do Avaí... ?????? — ED 's Go !!! ???? (@OneSPFClube) 16 de janeiro de 2018

E não é que o Avaí fez coisa na Copinha? — Erika Rosso (@kikizrosso) 16 de janeiro de 2018

Hahahahahahahahahhahaahahahahayaagaggagagaha Os meninos não se alimentaram com marmitex hj. Da nisso — ??bortolotti???? (@wbortolotti) 16 de janeiro de 2018