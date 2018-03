Avô de jogador apostou que ele atuaria na seleção e ganhou mais de R$80 mil

O avô do meia Lewis Cook, do Bournemouth, ganhou 17 mil libras esterlinas (cerca R$ 80 mil) após a estreia do neto na seleção principal da Inglaterra durante o empate em 1 a 1 com a Itália no amistoso da última terça-feira (27).

Há quatro anos, Trevor Burlingham apostou 500 libras na casa de apostas William Hill que o seu neto, à época com 18 anos, estrearia na seleção principal antes de completar 26 anos.

Cook foi convocado à seleção em novembro do ano passado, pouco depois da conquista do título do Mundial Sub-20, mas não chegou a estrear. No entanto, na terça-feira, o jovem meia, de 21 anos, pisou no campo de Wembley aos 26 minutos do segundo tempo como substituto de Jesse Lingard. A partida contra a Itália foi o último amistoso antes que o técnico, Gareth Southgate, divulgue a lista inicial para a Copa do Mundo.

A casa de apostas William Hill anunciou que Trevor Burlingham recebeu a maior compensação do tipo desde 2013, quando o avô do jogador Harry Wilson, Peter Edwards, ganhou 125 mil libras após ter apostado 50 que o neto, um bebê à época, jogaria um dia pela seleção do País de Gales.