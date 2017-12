Azarado? Bale sofre mesma contusão pela sexta vez desde que chegou ao Real

Um dos jogadores mais talentosos do mundo, Gareth Bale parece que vive uma maré ruim desde que chegou ao Real Madrid. Apesar dos títulos e dos gols importantes, o jogador, que custou aproximadamente 100 milhões de euros aos cofres do time espanhol, contundiu o músculo sóleo da panturrilha esquerda, conforme apontado por uma ressonância magnética. Foi a sexta contusão idêntica sofrida pelo galês desde que chegou ao Real, em 2013. A atual, segundo os médicos, é de grau 2, e foi sofrida no clássico contra o Barcelona, no último domingo, quando ele voltava aos gramados após ter se recuperado de um problema no sóleo da panturrilha direita.

O clube madrilenho não informou o período de recuperação, mas é provável que o atacante seja desfalque por até quatro semanas. Com isso, ele ficaria fora dos dois jogos contra o Atlético de Madrid pelas semfinais da Liga dos Campeões e nos confrontos com Deportivo La Coruña, Valencia, Granada e Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

É a oitava lesão de Bale nos sóleos. As sete anteriores o deixaram de fora de 58 partidas do Real Madrid, 20 delas na atual temporada, a mais difícil para o galês nesse aspecto.