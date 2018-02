'Ba-Vi da Paz' tem briga generalizada, nove expulsos e acaba antes da hora

O clássico Bahia x Vitória, válido pelo Campeonato Baiano, era o "Ba-Vi da Paz". Era. Marcado por uma briga generalizada dos jogadores, que depois se estendeu para as arquibancadas e ruas próximas do estádio, a partida, no Barradão, em Salvador, terminou antes da hora depois de nove expulsões e um saldo de 13 torcedores detidos, por brigas antes e depois da partida.

Como o Vitória ficou com apenas seis jogadores em campo, o árbitro Jailson Freitas teve que encerrar a partida aos 32 minutos do segundo tempo - as regras do futebol impedem a continuidade do jogo se um time ficar com apenas seis atletas. O último a ser expulso foi o zagueiro Bruno Bispo, do Vitória. Como o time estava com sete atletas, ele chutou de propósito a bola para fora para atrasar uma cobrança de falta e forçar o cartão vermelho.

A primeira grande confusão aconteceu quando o Vitória vencia por 1 a 0 e Vinicius, do Bahia, fez o gol do empate. Após marcar de pênalti, ele fez uma dança na comemoração, em frente da torcida do Vitória, o que irritou os adversários. O goleiro Fernando Miguel partiu para cima do jogador, assim como outros atletas do rubro-negro. Resultado: jogo parado por 16 minutos e sete expulsos.

Veja:

Depois da briga, Uillian Correia foi expulso por fazer falta dura em Zé Rafael. E Bruno Bispo completou a lista de expulsos do Vitória.

Saldo final: Kanu, Rhayner, Denilson, Uillian Correira e Bruno Bispo, do Vitória, levaram cartão vermelho. No Bahia, os expulsos foram Lucas Fonseca, Vinícius, Rodrigo Becão e Edson (os dois últimos estavam no banco de reservas). Com o encerramento do jogo, que estava 1 a 1, o Tribunal de Justiça Desportiva deve, agora, decidir como ficará o resultado da partida. O próprio Bahia ironizou a situação em seu Twitter oficial:

PALHAÇADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 18 de fevereiro de 2018

ALÔ RESTO DO BRASIL! MEU JOGADOR FEZ O GOL, LEVOU MURRO NA CARA DE DOIS ATLETAS DO RIVAL, ESTÁ ENSAGUENTADO E ACABOU EXPULSO! haha — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 18 de fevereiro de 2018

VERGONHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ahahahahahahahahahahah 2018! O nosso rival expulsou jogadores de propósito para chegar à quantidade mínima do regulamento e acabar a partida! hahahahah PARABÉNS! QUE ORGULHO DO FUTEBOL BAIANO. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 18 de fevereiro de 2018

Algumas cenas da confusão envolvendo os torcedores também caíram nas redes sociais: