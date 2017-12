'Bad boy' nos campos, Maradona vira 'família': 'Não me drogo há 13 anos'

Ao mesmo tempo em que construiu carreira como um dos maiores jogadores de todos os tempos, Diego Maradona se envolveu em inúmeras polêmicas, sobretudo por causa do uso de drogas. Porém, em entrevista a uma emissora italiana, o ex-craque do Napoli garantiu que não utiliza drogas há 13 anos e que sua família foi fundamental para a recuperação.

"Há 13 anos eu não me drogo. Agora, me divirto jogando futebol com meus filhos", disse 'El Pibe', em trecho de entrevista que será exibida neste sábado, pela TV italiana Canale 5. Durante a conversa, Maradona fala de um dos momentos mais difíceis por que passou na vida, quando ficou perto da morte por causa de uma overdose. O ídolo argentino creditou a sobrevivência à filha Dalma. "Consegui sair do coma graças a minha filha", garante o lendário camisa 10.

A entrevista será exibida pelo Canale 5, neste sábado, às 16h10, pelo horário de Brasília. Maradona falará sobre a vida pessoal, mas também sobre planos sobre o futuro. Um deles, inclusive, é de ser técnico do Napoli, onde conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e é considerado o maior ídolo da história.