Bahia inova e anuncia chegada de ex-palmeirense através do WhatsApp

Empolgado com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e com o grande números de reforços que já confirmou para 2017, o Bahia decidiu fazer uma "gracinha" com seus torcedores. Para promover o programa de sócio-torcedor, a contratação de Maikon Leite, ex-atacante de Palmeiras e Santos, foi anunciada através de um grupo de WhatsApp, criado pelo próprio jogador.

"Sócio do Bahia, eu, Maikon Leite, assinei contrato com o Tricolor de Aço e já posso ser anunciado oficialmente. Vocês podem fazer isso nos seus perfis nas redes sociais? Obrigado e BBMP!" escreveu o atacante, que na sequência à mensagem publicou um vídeo em que aparece com a camisa do novo clube.

Maikon Leite, novo reforço do Bahia, cria grupo de ST no WhatsApp para anunciar sua chegada. Fantástico! https://t.co/haqB7I2Q7I pic.twitter.com/Pi7Hbol2fK — MKTEsportivo (@mkt_esportivo) 9 de fevereiro de 2017

O atacante, que assinou contrato até o final da temporada, já é a décima contratação da equipe para a temporada e, a cada uma delas, o Bahia fez uma campanha com seus torcedores, com o envio de mensagens e até fazendo ligações para os sócios.

A forma como a contratação foi anunciada repercutiu bastante entre os torcedores, que se mostraram bastante empolgados com o elenco do Bahia apra 2017. Confira algumas delas:

E Maikon Leite acaba de me ligar pedindo uma pra anunciar sua chegada. Seja Bem vindo. BBMP. Maikon Leite, o mais novo contratado do Bahêa!! — Lunna Carvalho ❤️ (@Lunna_carvalho) 9 de fevereiro de 2017

Bahia já anunciou o Maikon Leite, imagina se contrata o Emerson Sheik? Uns com BBC, outros com MSN E o Bahia com o ataque MILKSHEIK KKKKK — rodrigo (@mlkdigao) 9 de fevereiro de 2017

Jackson, Regis, Maikon Leite, Armero, Allione, Matheus Sales: Time do Bahia — Junião - ⓟ (@n_bjunior) 9 de fevereiro de 2017