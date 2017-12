Baixo público faz Santa Cruz apostar em pontos de venda de ingresso 'móveis'

Incomodado com a queda de público em seus primeiros jogos do ano, o Santa Cruz decidiu inovar para atrair o torcedor de volta às arquibancadas do Estádio do Arruda. Em uma ação de marketing, a diretoria do clube contratou carros de som que percorrem Recife e cidades ao redor para vender ingressos ao torcedor, sem que esse tenha que se deslocar até um ponto de venda.

"Vimos que o primeiro jogo seria no meio do feriado, uma data legal para a família. O público também tem sido pequeno, com a bilheteria dando prejuízo. Após analisarmos isso, tivemos a ideia de partir para cima do torcedor. Levar o ingresso até ele. Fazer com que ele compre por impulsão, por ver a entrada ali, próximo a ele. Também não adiantava baixar o preço. Tinha que ser algo diferente. Quem sabe a gente não usa até bicicleta mais na frente", disse Denis Victor, diretor de marketing do clube, em entrevista ao globoesporte.com, se mostrando bastante satisfeito com o resultado da campanha até agora.

Ingressos da Bilheteria Móvel começaram a ser vendidos hoje! Fique ligado e #VemProArruda! pic.twitter.com/d6Ij43sEz1 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) 12 de abril de 2017

Além disso, para incentivar a torcida, que tem média de público no ano de apenas 7,806 pagantes, o Santa Cruz fez uma promoção de dois ingressos por R$ 15. As entradas, válidas para a arquibancada superior, são para a partida contra o Salgueiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, neste sábado e para a partida de volta contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, no próximo dia 30 de abril. A promoção, porém, é válida apenas até o sábado.