Balada sertaneja anima torcida na Arena Corinthians por R$ 650

A seleção brasileira principal não disputava um jogo em São Paulo desde a abertura da Copa do Mundo de 2014, quando venceu a Croácia por 3 a 1. Quase três anos depois, era até natural que os torcedores estivessem se sentindo "órfãos" e decidissem não medir esforços na hora de ver os grandes craques brasileiros em ação. Um local, porém, deu um tratamento ainda mais diferenciado para o público: Camarote Villa Mix.

Montado atrás da arquibancada Oeste da Arena Corinthians, o local recebeu centenas de pessoas, que, além do jogo entre Brasil e Paraguai, ainda tinham a oportunidade de acompanhar os shows de Israel Novaes e de Jorge e Mateus. Tudo isso, porém, tinha um custo: R$ 650 por pessoa.

Apesar de bastante elevado, o preço não foi tratado como um empecilho para os torcedores, que destacaram que o evento é uma oportunidade única. "Vale muito a pena. Tudo aqui é muito bacana. Você assiste dois shows e, no meio deles, um jogo do Brasil no melhor lugar do estádio. Eu vou querer mais o que? Eu adoro a seleção brasileira e, se tivessem mais jogos aqui em São Paulo, eu pagaria novamente", disse Moisés, que veio sozinho para a partida.

Flávio, que saiu da cidade de Maringá, no norte do Paraná, apenas para acompanhar à partida, admitiu que o custo é alto, mas que vale a pena: "Vim do Paraná só para assistir o jogo. Fiquei ainda mais empolgado quando soube desse camarote. Viemos eu, minha namorada e mais um casal de amigos. Não vou falar que o ingresso é barato, mas é o preço que a gente paga para ter um luxo". O discurso é parecido com o de Rodrigo, bastante fã de música sertaneja: "Não é sempre que eu consigo assistir um show do Jorge e Mateus. Hoje ainda tem um jogo do Brasil para deixar ainda mais legal", completou.