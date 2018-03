Balbuena defende Romero e desabafa nas redes: 'Queremos tratamento igual'

O Paraguaio Balbuena usou o seu perfil oficial no Instagram nesta quarta-feira para defender Romero, seu companheiro de equipe no Corinthians, um dia após o atacante falar sobre o preconceito que acredita sofrer no Brasil.

Usando um programa esportivo de rádio como referência, Balbuena escreveu uma mensagem afirmando que fica "chateado" quando ouve ofensas sobre o seu País.

"Eu fico muito chateado e me solidarizo com meu compatriota Romero quando dizem a respeito de nosso país dessa forma como mostra no vídeo. Venho falar que esse tipo de opinião não contribui em nada, pelo contrário, infla todo um desrespeito principalmente com nossa família, nosso país e nosso trabalho", escreveu.

No programa citado, um dos apresentadores chega a afirmar que Romero não sabe o que é grandeza porque ele saiu de um País que mais parece uma aldeia indígena.

"Essas atitudes demonstram a ignorância e a falta de educação que afeta nosso mundo atual. Apenas queremos tratamento igual por parte daqueles (alguns poucos) que nos criticam, sem piadinhas e sem preconceitos, afinal queremos fazer o bem e um bom trabalho", completou Balbuena.

Veja o vídeo completo e o desabafo de Balbuena: