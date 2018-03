Bale pode se transferir para o Manchester United, diz jornal

O astro galês Gareth Bale, do Real Madrid, pode jogar a próxima temporada no Manchester United, segundo informou o jornal inglês Mirror. A publicação afirma que o treinador José Mourinho teria convencido Gareth Bale a defender os Diabos Vermelhos e abandonar o Real Madrid, onde tem perdido espaço.

O jornal diz ainda que o time de Manchester tem sondado o craque galês nos últimos cinco anos, desde que ele deixou o Tottenham e começou a atuar pelo Real Madrid, em 2013.

Bale atuou em 179 partidas e marcou 79 gols pela equipe espanhola. No entanto, tem perdido espaço devido à concorrência com nomes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Toni Kroos e Lucas Vásquez.

No fim de março, Bale chegou a 29 gols com a camisa da seleção e se tornou de forma isolada o maior artilheiro da seleção galesa em todos os tempos. Ele ultrapassou Ian Rush, atacante que marcou época no Liverpool nos anos 1980 e 1990 e fez 28 gols pela seleção.