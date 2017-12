Bale publica desenho celebrando a vitória antes da final da Champions

Dizem que dá azar comemorar antes da hora, mas isso não parece sem um problema para Gareth Bale. O atacante publicou em suas redes sociais nesta terça-feira uma cartum que mostra os jogadores do Real Madrid já celebrando o 12º título da Liga dos Campeões. Apesar da confiança do jogador, os espanhóis não terão uma tarefa fácil para superar a melhor defesa da competição, em partida que será disputada em Cardiff, no País de Gales.

O desenho, feito pelo cartunista Dan Leydon, venceu um concurso de charges do canal britânico BT Sports. Na mensagem, Bale deu os parabéns a Leydon pela vitória. Muitos fãs do jogador gostaram da provocação e deram seu apoio ao Real, mas alguns disseram que a Juventus será campeã, e até provocaram Bale dizendo que ele será reserva de Isco na final.

Sem jogar a mais de 1 mês, Bale afirmou estar pronto para jogar a final, mas o técnico Zidane preferiu manter o mistério sobre a decisão entre o atacante galês e o espanhol Isco.