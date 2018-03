Balotelli detona PSG: 'Dinheiro permite comprar bons jogadores, não um time'

Sempre polêmico, Mario Balotelli costuma causar intrigas com as entrevistas que dá. Sem papas na língua, o italiano fala a verdade e não tem medo da repercussão das suas palavras. Este domingo, antes do confronto diante do Paris Saint Germain, não foi diferente.

Em entrevista concedida ao programa Téléfoot, o atacante italiano detonou o rival milionário e fez uma analogia com um time 'nanico' que também disputa a Ligue 1. ""PSG é como Guingamp, uma equipe da Ligue 1. Marseille e Lyon também são ótimas equipes. Não faço diferença", afirmou.

O jogador, que tem 14 gols na atual edição do campeonato pelo Nice, ainda opinou sobre a queda do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Tanto na ida quanto na volta o clube francês perdeu. "É vergonhoso ver uma equipe como o PSG sair de uma competição assim", comentou Balotelli.

Como de prexe, o atacante deu outra cutucada: "O dinheiro permite comprar bons jogadores, mas não um time". No duelo, mesmo atuando em casa, o Nice não conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain. Saiu na frente com Allan Saint-Maximin, mas Di María empatou e Dani Alves virou o marcador.