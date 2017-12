Balotelli esbraveja contra racismo de torcida rival nas redes sociais

Polêmico pelo seu comportamento fora e dentro de campo, Mario Balotelli sofreu outra vez na carreira uma ofensa racial. Durante a partida de abertura da rodada do Campeonato Francês, a sua equipe, o Nice, enfrentou o Bastia fora de casa, e o atacante foi perseguido pela torcida local, chegando, inclusive, a disparar insultos racistas contra o jogador italiano.

Sem papas na língua, o camisa 9 do Nice reclamou do ocorrido e, principalmente, da postura 'permissiva' dos cartolas do futebol francês - a publicação, inclusive, foi compartilhada pelo próprio clube do atacante, que tem pais biológicos ganeses.

"Ontem (sexta-feira) o resultado foi ok, vamos trabalhar mais e tentar chegar ao nosso objetivo... o árbitro foi bem também... Mas eu tenho uma questão para o povo francês. É normal os torcedores do Bastia fazerem sons de macaco como 'uh uh' durante toda a partida e ninguém da comissão disciplinar falar nada? Então o racismo é LEGAL na França? Ou só em Bastia?", questionou. "O futebol é um esporte incrível, mas pessoas como esses torcedores do Bastia o fazem horrível".