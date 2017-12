Banco no último jogo, Felipe Melo filosofa nas redes: 'Sem entender'

Quem assistiu ao jogo entre Palmeias e Atlético-MG, no último domingo, deve ter ficado surpreso ao se deparar que Felipe Melo não estava na escalação titular da equipe alviverde. O próprio jogador, em suas redes sociais, fez um post enigmático, aparentando estar confuso com a decisão do técnico Cuca.

"Mesmo sem entender, eu confio em ti Jesus", disse o atleta, utilizando um pedaço de uma música gospel como legenda de um vídeo feito por ele em sua casa, com destaque para a chuva que caiu em São Paulo nesta segunda-feira.

Mesmo sem entender eu confio em ti Jesus! @thallesrobertoo #JesusReisdosReis #euconfioemtijesus #Ousado Uma publicação compartilhada por felipe (@felipemelo) em Jun 5, 2017 às 5:46 PDT

Apesar de não ser clara, a mensagem aparenta ser um descontentamento com a opção de Cuca de deixá-lo no banco de reservas, com Thiago Santos entrando no time titular.

Muitos torcedores comentaram a postagem. A maioria pediu para o jogador "levantar a cabeça" e seguir em frente, que logo eme vai voltar ao time titular, mas outros já foram mais críticos, pedindo para ele "comer grama" no treinamento e, assim, recuperar o seu espaço.