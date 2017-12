Band transmite estreia de primeira treinadora da seleção brasileira

Nesta quarta-feira diante da Costa Rica, Emily Lima fará sua estreia como a primeira treinadora mulher à frente da seleção brasileira. A partida é válida pela Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino e será disputada na Arena Amazônia, com transmissão da Band, às 22h.

Além desta partida, o canal levará ao ar ainda os confrontos com a Rússia, no domingo (11), `sas 18h30, e Itália, no dia 14, às 22h. Também serão transmitidas a disputa de terceiro lugar, dia 18, às 16h15, e a final, também dia 18, mas às 18h30.