Banda inglesa homenageia a Chape e sonha em fazer show na Arena Condá

A tragédia que atingiu a delegação da Chapecoense, matando 71 pessoas em um acidente aéreo que levava a delegação da equipe para Medellín comoveu realmente o mundo inteiro. Tanto é que a banda inglesa Cockney Rejects compôs uma música em homenagem à Chape e, em turnê pela América do Sul, planeja fazer um show dentro da Arena Condá, estádio do time.

A primeira vez que a música será tocada será justamente em Medellín, cidade em que a equipe de Santa Catarina tinha como destino na fatídica viagem que terminou com o acidente. O show está marcado para o próximo dia 16. Depois disso, passará por Chile e Argentina antes de chegar ao Brasil, onde tocará em Curitiba, Recife e em São Paulo no final do mês e é exatamente nessa data que a banda planeja ir a Chapecó.

Essa não é a primeira vez que a Cockney Rejects faz uma homenagem a um clube de futebol. Torcedores do West Ham, os integrantes da banda fizeram o show de despedida do Upton Park, estádio da equipe londrina até 2016.