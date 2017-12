Bandeirinha é 'expulso' após vomitar em partida do Campeonato Escocês

Uma situação incomum aconteceu em partida do Campeonato Escocês entre Kilmarnock e Dundee United, disputada neste fim de semana. O bandeirinha Andy McWilliam passou mal após marcar um escanteio e o jogo passou alguns minutos parado. O árbitro da partida, Craig Thomson se aproximou para ver o que estava acontecendo e brincou com a situação mostrando o cartão vermelho para o colega. A situação acabou em risos por parte de todos os envolvidos no lance.

Depois de um intervalo de três minutos, McWilliam conseguiu se recompor e viu o resto do jogo quando Dundee garantiu a vitória por 1 a 0 na batalha para fugir do rebaixamento. "Ele passou mal porque provavelmente estava vendo nossa atuação. Não ganhamos dois jogos seguidos há uns 14 ou 15 meses", brincou o atacante Kris Boyd, do Kilmarnock.

Ainda restam três rodadas para o fim do Escocês, mas o Celtic já faturou o título por antecipação.