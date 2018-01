Bangu vai usar camisa com escudo de campeão mundial de 1960

O Bangu Atlético Clube, do Rio, fez uma eleição em suas redes sociais para que os torcedores escolhessem o modelo do brasão de campeão mundial de 1960 que a equipe usará no uniforme, a partir do Campeonato Carioca deste ano.

Em 1960, o clube sagrou-se campeão do Torneio de Nova York, disputado por 12 clubes na cidade norte-americana, no mês de julho. Na final, o Bangu derrotou o Kilmarnock, tradicional equipe escocesa fundada em 1869, por 2 a 0, e conquistou a taça.

+ Após desejar sorte, Neymar zoa cabelo de Philippe Coutinho: 'Tá na moda?'

+ Relembre os maiores micos nas apresentações de jogadores

+ Lucas Moura pode acertar ida ao Manchester United, diz TV francesa

"O Torneio de Nova York foi uma competição bastante relevante e estamos buscando resgatar a conquista. Desde o último ano já estamos nos movimentado para ir atrás do reconhecimento do título como Mundial. Já lançamos uma camisa retrô em homenagem ao Ademir da Guia e, agora, faremos referência em nossos novos uniformes", explica o presidente do Bangu, Jorge Varela.

Em busca do reconhecimento da Fifa para a conquista, o Bangu iniciará o processo de pesquisa e coleta de material para a montagem do dossiê que será encaminhado à CBF para auxiliar no acionamento da entidade.

No torneio de 1960, que contou com a participação de clubes como Bayern de Munique e Sporting Lisboa, Ademir da Guia foi escolhido o melhor jogador do Bangu. Confira a campanha da equipe:

Fase classificatória:

Bangu 4 x 0 Sampdoria-ITA

Bangu 3 x 2 Rapid Wien-AUS

Bangu 5 x 1 Sporting-POR

Bangu 0 x 0 IFK Norrkoping-SUE

Bangu 2 x 0 Estrela Vermelha-IUG

Final:

Bangu 2 x 0 Kilmarnock