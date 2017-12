Bar de Curitiba dará 50 chopps gratuitos se Argentina não for à Copa

Se os brasileiros ainda não têm certeza se querem que a Argentina se classifique à próxima Copa do Mundo, na Rússia, em 2018, um bar em Curitiba fez o favor de decidir por nós.

O bar Bávaro, localizado na Rua 24 Horas, no Centro da capital paranaense, anunciou que, caso a seleção de Lionel Messi não garanta vaga ao Mundial, nesta terça-feira, 10, distribuirá 50 chopps de graça aos clientes no local.

Don't cry for me, Argentina! Vamos secar os hermanos e torcer pelo Brasil nessa terça, às 20h30! Se a Argentina NÃ... Publicado por Bávaro - Rua 24 horas em Segunda, 9 de outubro de 2017

+ Possíveis camisas da Copa do Mundo de 2018 vazam nas redes sociais

+ Argentina espera um milagre de Messi no Equador para garantir vaga

A promoção vale para os 50 primeiros clientes que chegarem ao bar. O estabelecimento, que fica em dos principais centros de comércio e turismo da cidade, irá transmitir a partida entre Argentina e Equador e também a do Brasil, contra o Chile. Todas as partidas da 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas serão às 20h30 desta terça.

Com 25 pontos, a Argentina é a sexta colocada, com o mesmo número de pontos do Peru, quinto e que, no momento, estaria classificado à repescagem. Para disputar pelo menos o playoff, os argentinos têm que vencer o Equador, em Quito.

Para garantir vaga direta à Copa, o time de Sampaoli precisa derrotar os equatorianos e torcer por um empate ou derrota dos concorrentes à frente. A vantagem da albicelestes é que Peru e Colômbia, quinto e quarto colocados, respectivamente, se enfrentam na rodada.

+ Confira a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018