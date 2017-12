Barça adia premiação e distribui iPhones 7 ao elenco para evitar reclamações

Após 167 dias da conquista do Barcelona sobre o Sevilla na Supercopa da Espanha, o time catalão ainda não pagou o prêmio prometido ao elenco pelo título. Como o prazo final para o pagamento se encerra nesta quarta-feira, 31, o clube encontrou uma maneira de minimizar as críticas pelo atraso. Segundo informações do jornal catalão "Sport", o Barcelona distribuiu aparelhos Iphone para evitar o descontentamento.

A reportagem relembra ainda que essa não a primeira vez que o clube adota como prática presentear o elenco para evitar reclamações relativas a atrasos. Na última temporada, por exemplo, foram entregues relógios de luxo da marca "Hublot".

O Barcelona entra em campo nesta quarta-feira contra o Atlético de Madri, pelas semifinais da Copa do Rei, no estádio Vicente Calderón. O duelo é considerado a final antecipada do torneio, uma vez que o Real Madrid já foi eliminado da competição.