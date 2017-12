Corinthians, Fla, Real e CR7: futebol se comove com atentado em Barcelona

Nesta quinta-feira, 17, a cidade de Barcelona se tornou o mais recente palco de um atentado terrorista. Uma van avançou contra os pedestres na região de La Rambla, um dos principais pontos turísticos da capital catalã. Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, em ataque reinvidicado pela Estado Islâmico (EI).

Não demorou muito para que o mundo do futebol se solidarizasse com as vítimas do atentado. Além dos clubes da região, como Barcelona, Espanyol e Girona, equipes rivais também publicaram mensagens de apoio aos cidadãos da cidade e, principalmente, às vítimas.

Amb el cor encongit per l'atac a la nostra ciutat. Tota la força i estima per a les víctimes i familiars, i pels ciutadans de Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 17 de agosto de 2017

(Com o coração pesado pelo ataque à cidade. Toda a força e amor para as vítimas e seus familiares, e também aos cidadãos de Barcelona)

Consternats per l'atac de Barcelona. Tot el nostre suport a les víctimes, les seves families i a la ciutat. El Girona està amb vosaltres. — Girona FC (@GironaFC) 17 de agosto de 2017

(Consternado pelo ataque em Barcelona. Todo o nosso suporte às vítimas, suas famílias e à cidade. O Girona está com vocês)

La ciutat més bonica del món, la nostra ciutat. Patim per tu i per tots els barcelonins. Força i ànims, Barcelona! https://t.co/m45OWrjWgp — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 17 de agosto de 2017

(A cidade mais bela do mundo, a nossa cidade. Sofremos por você e por todos os barcelonenses. Força e coragem, Barcelona!)

Ídolo supremo do Barcelona, Lionel Messi também se comoveu com o ataque em La Rambla. Em sua conta no Instagram, o camisa 10 colocou: "Quero mandar minhas condolências e apoio às famílias e aos amigos Deas vítimas do terrível atentado em nossa amada Barcelona, além de rechaçar totalmente qualquer ato de violência. Não vamos nos render, somos muito mais o que queremos viver em um mundo em paz, sem ódio e onde o respeito e a tolerância sejam as bases da convivência".

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi) em Ago 17, 2017 às 11:34 PDT

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 de agosto de 2017

Os principais adversários do clube catalão deixaram a rivalidade de lado e expressaram compaixão pelas vítimas. No Twitter, Cristiano Ronaldo se disse "consternado com as notícias que chegam de Barcelona". "Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas", terminou.

Os dois gigantes de Madri foram outros que desejaram força à cidade. Em nota oficial no site, o Real Madrid expressou "a mais profunda tristeza" em relação ao ataque. "O clube se mantém unido com as vítimas, suas famílias e amigos. O clube também espera a mais rápida recuperação para todos os feridos no incidente", completou.

O Atlético de Madrid comunciou o pesar pelo Twitter: "Comovidos pelas terríveis mensagens que chegam de Barcelona. Todo o nosso apoio para as vítimas e seus familiares".

Conmocionados por las terribles noticias que llegan desde Barcelona; todo nuestro apoyo para las víctimas y sus familiares — Atlético de Madrid (@Atleti) 17 de agosto de 2017

Mesmo muito criticado pelos torcedores do principal clube da cidade, Neymar se mostrou mexido pela situação.

Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Ago 17, 2017 às 11:16 PDT

NA ESPANHA

A maioria das equipes da primeira divisão espanhola e até a própria organização da La Liga desejaram força e coragem à cidade catalã. Atualmente no Porto, Iker Casillas foi mais um que se solidarizaram com o incidente.

Consternados por la tragedia de Barcelona. Toda nuestra solidaridad con los afectados y con la ciudad de Barcelona. Tot el suport! Força! — SD Eibar (@SDEibar) 17 de agosto de 2017

(Consternados pela tragédia de Barcelona. Toda nossa solidariedade com os afetados e com a cidade de Barcelona. Todo o suporte! Força!)

Afectados por esta triste noticia. Toda nuestra solidaridad y apoyo para las víctimas y sus familiares. Mucha fuerza Barcelona. https://t.co/7wAfrztGiZ — Levante UD (@LevanteUD) 17 de agosto de 2017

(Afetados pela triste notícia. Toda nossa solidariedade e apoio para as víotimas e seus familiares. Muita força, Barcelona)

Tristesa i molt de dolor pel que està ocorrent a #LaRambla. El nostre suport, solidaritat i tota la força per a la gent de #Barcelona. — Villarreal CF (@VillarrealCF) 17 de agosto de 2017

(Tristeza e muita dor pelo que está ocorrendo em La Rambla. O nosso suporte, solidariedade e toda a força para o povo de Barcelona)

Nuestra solidaridad con las víctimas del atentado ocurrido en Barcelona. #FuerzaBarcelona — Getafe C.F. (@GetafeCF) 17 de agosto de 2017

(Nossa solidariedade com as vítimas do atentado que aconteceu em Barcelona)

El @valenciacf desea mostrar sus condolencias y su solidaridad con las víctimas y familiares del atropello masivo deliberado en Barcelona — Valencia CF (@valenciacf) 17 de agosto de 2017

(O Valencia deseja mostrar suas condolências e sua solidariedade com as vítimas e familaires do atropelamento massivo e deliberado em Barcelona)

El #RealBetis muestra su consternación y envía sus condolencias a las víctimas, sus familiares y a toda la ciudad de Barcelona. Molta força. pic.twitter.com/K8hydw3KyF — Real Betis Balompié (@RealBetis) 17 de agosto de 2017

(O Real Betis mostra sua consternação e envia suas condolências às vítimas, seus familiares e a toda a cidade de Barcelona. Muita força)

Molta força i tot el suport per a la ciutat de Barcelona. Mucha fuerza y todo nuestro apoyo para la ciudad de Barcelona. — LaLiga (@LaLiga) 17 de agosto de 2017

(Muito força e todo o suporte pela cidade de Barcelona)

Que tristeza. Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Mucha fuerza Barcelona — Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 de agosto de 2017

(Que tristeza. Toda minha solidariedade com as vítimas e suas famílias. Muitas força, Barcelona)

NO MUNDO

Paris Saint-Germain, Manchester City e Liverpool foram os primeiros clubes fora da Espanha a mandarem pensamentos positivos a Barcelona. Do Brasil, Corinthians e Flamengo também prestaram homanegem às vítimas da Catalunha.

Un día trágico, nuestros pensamientos con las víctimas, sus familiares y con nuestros amigos barceloneses. Estamos con ustedes. #Barcelona — PSG Officiel (@PSG_inside) 17 de agosto de 2017

(Um dia trágico. Nossos pensamentos com as vítimas, seus familiares e com nosso amigos barcelonenses. Estamos com vocês)

All at MCFC are saddened to hear of the attack in the City of Barcelona. Our thoughts are with all affected and the emergency services. — Manchester City (@ManCity) 17 de agosto de 2017

(Todos no Manchester City estamos tristes em ouvir sobre o ataques na cidade de Barcelona. Nossos pensamentos estão com os afetados e os serviços de emergência)

The thoughts of Liverpool Football Club are with all those affected by the tragic events in Barcelona. — Liverpool FC (@LFC) 17 de agosto de 2017

(Os pensamentos do Liverpool Football Club estão com todos aqueles que foram afetados pelos trágicos eventos em Barcelona)

Tristes después de otra violenta actitud en el mundo actual, prestamos nuestra solidaridad a las víctimas del atentado en Barcelona. Fuerza! — Corinthians (@Corinthians) 17 de agosto de 2017

(Tristes depois de outra atitude violenta no mundo atual, prestamos nossa solidariedade às vítimas do atentado em Barcelona. Força!)