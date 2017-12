Craques do Barça só podem usar carros da Audi para ir a treinos e jogos

Todos os jogadores do Barcelona devem chegar aos treinos da equipe utilizando carros da patrocinadora, a montadora alemã Audi. E, de preferência, também devem utilizar os veículos no dia a dia também. Patrocinadora da equipe há 10 anos, a Audi constantemente distribui carros entre os jogadores - a última vez foi em outubro do ano passado. As informações são do jornal espanhol Sport.

A montadora oferece a possibilidade de cada atleta escolher o modelo mais adequado a suas necessidades. Neymar, por exemplo, abriu mão de sua Ferrari vermelha e agora circula num RS7 Sportback performance 4.0 TFSI Quattro CV triptonic, que custa cerca de R$ 495 mil. Foi o único jogador do elenco a escolher a opção, a mais cara entre todas as disponíveis.

De acordo com a publicação, a cláusula de obrigação já é antiga, mas não vinha sendo cumprida, pois muitos atletas preferiam seus carrões para ir aos treinos, como Ibrahimovic, que preferia sua Ferrari F50, ou Dani Alves, que alternava entre um Bentley e um Aston Martin, por preferir os esportivos ingleses. Alguns justificavam que tinham deixado os modelos da Audi com suas mulheres, por serem maiores e adequados para transportar os filhos.

Entre os que já escolherem seus Audis, também estão Messi, Suárez e Piqué. O trio optou pelo Audi Q7 sport 3.0 TDI quattro 272 CV tiptronic, que custa cerca de R$ 218 mil.