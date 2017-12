Barça divulga imagens 'inéditas' de Messi vistas por mais de 400 mil pessoas

A Barça TV divulgou imagens do atacante Messi de quando ele tinha 15 anos, durante a temporada 2002/2003. Na descrição, o clube diz que as imagens nunca foram vistas antes, mas o vídeo é exatamente o mesmo publicado em junho de 2015. Como tudo relativo a craque argentino ganha relevância, diversos sites divulgaram as imagens como novidade. A provável explicação para gafe, é que o Barcelona apenas tenha transferido os vídeos de uma plataforma para a outra, sem mudar as descrições.

Na gravação, o argentino já mostrava habilidade, aplicando dribles, dando belos passes e anotando até um gol de cabeça, lance raro ao camisa 10. Na temporada seguinte, Messi jogou por quatro categorias diferentes, indo da equipe sub-17 até o Barça B, antes de atuar pela equipe principal. Comparando os vídeos abaixo nota-se apenas uma única diferença, a trilha sonora.