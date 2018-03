Barça se confunde e mostra escudo do Palmeiras-RN ao falar sobre Mina

Para falar da chegada do zagueiro coloimbiano Yerry Mina, apresentado neste fim de semana pelo Barcelona, vindo do Palmeiras, a equipe catalã publicou um artigo, em seu site, para falar sobre os jogadores que já passaram pela equipe paulista e depois vestiram as cores do Barça.

Falando em "parceria", no entanto, a reportagem, que pode ser lida aqui, cometeu uma gafe: juntamente com a imagem de alguns jogadores, o Barça publicou uma montagem com a imagem do escudo do Palmeiras Futebol Clube, de Natal (RN).

Mina, segundo a reportagem do Barça, é o décimo primeiro atleta a ter defendido o Palmeiras e o Barcelona. Antes dele, Da Silva foi o primeiro. Keirrison e Henrique, até agora, eram os únicos a terem sido vendidos diretamento do clube brasileiro ao Barça.

Também vestiram as duas camisas Marinho, Bio, Cleo, Marcelo, Rivaldo, e Edmílson. Deco também é incluído na lista como um "caso especial" por ter jogado futebol de salão pelo Palmeiras entre 1992 e 1995.