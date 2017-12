Barça vai usar camisa especial em homenagem a vítimas de atentado

O Barcelona vai homenagear as vítimas do atentado terrorista ocorrido na cidade com uma camisa especial, que será usada pela equipe no jogo contra o Bétis, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

O clube divulgou imagem da camisa em seu Instagram. Nas costas, em vez do nome do jogador, como é tradicional, o uniforme traz apenas a inscrição "Barecelona".

"Todos somos Barcelona. A camisa do Barcelona contra o Betis vai prestar um tributo às vítimas do ataque terrorista", publicou o clube, anunciando a homenagem.

Ocorrido na quinta-feira, o atentado terrorista deixou 13 mortos e mais de 100 feridos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.