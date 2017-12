Barcelona anuncia construção de estádio em homenagem a Johan Cruyff

Johan Cruyff revolucionou o futebol mundial, primeiramente, com a seleção holandesa, na década de 1970 e, mais tarde, como treinador do Barcelona, entre os anos 1980 e 1990. Ele foi um dos idealizadores do conceito de futebol total, com alta pressão sobre o adversário e maior controle da posse da bola.

Nesta segunda-feira, pouco mais de um ano após a morte do holandês, o Barcelona anunciou a construção do Estádio Johan Cruyff, em homenagem ao ex-treinador e jogador do clube. O local terá capacidade para receber 6 mil torcedores e será a nova casa do Barcelona B, da equipe sub-19 e e também do time feminino do clube.

O novo estádio será construído dentro da Cidade Esportiva Joan Gamper, centro de treinamento do time principal e também das categorias de base do clube. Ele substituirá o Miniestadi, que fica próximo ao Camp Nou. A expectativa da diretoria e da prefeitura de Barcelona é que a construção do novo complexo, avaliado em 19 milhões de euros (R$ 63,16 milhões), comece no verão europeu deste ano.