Barcelona anuncia empresa do ramo de alimentos como parceira global

Depois de anunciar seu patrocinador master para os próximos cinco anos, a empresa de alimentos Nestlê é mais nova parceira global do Barcelona. O clube, que já conta com 34 patrocinadores entre globais, locais e de setores, tem pela frente a meta de usar os produtos da linha Milo e Nesquik para continuar expandindo seus mercados consumidores.

A companhia do ramo alimentício pretende se posicionar destacando a importância da nutrição, educação e do esporte para jovens e crianças, atuando nas regiões da Europa, Oriente Médio e África. Por ser uma parceria global, atletas como Neymar, Messi, Suárez, Piqué e Iniesta possivelmente participarão de ações com a marca. No anúncio oficial, eles aparecem perfilados junto com o emblema do Milo na parte de baixo.